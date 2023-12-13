ضربة لفرصه بالانتخابات.. عمران خان متهم بإفشاء أسرار باكستان

ذكرت قناة "إكسبريس نيوز" التلفزيونية أن محكمة باكستانية وجهت، اليوم الأربعاء، تهمًا لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بإفشاء أسرار الدولة؛ ما يوجّه ضربة جديدة لفرص الزعيم القابع في السجن لخوض الانتخابات الاتحادية المزمعة، العام المقبل.

وأودِع خان نجم الكريكت السابق، السجن، في أغسطس/آب الماضي، لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد. لكن رغم إلغاء هذه العقوبة لاحقًا، فإنه أبقي في السجن بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.

ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في هذه القضية احتمال السجن 14 عامًا، كحد أقصى.