مستنسِخة سيناريو ميانمار وأفغانستان.. الصين تتسلل إلى النيجر

بدأت الصين في التقارب مع النيجر لإنشاء قاعدة عسكرية ثانية في أفريقيا، مستفيدة من الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في الحفاظ على وجودها هناك.

واعتبر تقرير أفريقي أن بكين تستنسخ بذلك سيناريو إستراتيجيتها في أفغانستان وميانمار لترسيخ نفوذها.

وسلط التقرير الذي نشره موقع "بي أم ديلي" الضوء على قضية تسلل الصين إلى النيجر، مستفيدة من اضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة ووقف عملياتها العسكرية.

وقد لا تبدو النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا وتقع في الصحراء الكبرى، كحليف رئيس للولايات المتحدة، لكنها كانت بمثابة نقطة انطلاق حاسمة لعمليات الجيش الأمريكي لمحاربة الجماعات المتشددة في المنطقة.

وكان المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر قد أعلن، مؤخرًا، أن الوجود العسكري الأمريكي يشكل انتهاكا لدستور النيجر، وظل مصير الوجود الأمريكي، بما في ذلك قاعدتان عسكريتان للطائرات دون طيار، غير مؤكد.

إستراتيجية تاريخية

وبحسب التقرير، فإن الصين أظهرت تاريخيًا استعدادها للتعامل مع الأنظمة الاستبدادية، حيث تنظر إليها باعتبارها شريكة أكثر موثوقية في التعاون الاقتصادي وتنفيذ إستراتيجيتها، وهذا يتناقض بشكل حادٍ مع القوى الغربية التي أعطت الأولوية للحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان، وفق قوله.

ورأى التقرير أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر يمثل فرصة محتملة للصين لتعزيز نفوذها وتأمين مصالحها في البلاد.

ويعكس النهج الذي تتبناه الصين في التعامل مع النيجر إستراتيجيتها في مناطق أخرى، مثل أفغانستان، حيث سعت إلى ملء فراغ السلطة الذي خلفه انسحاب القوات الغربية، ويُعد دعم الصين للمجلس العسكري في ميانمار مثالاً آخر.