تقرير: الرئيس الصيني يستعد لزيارة موسكو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في غضون شهور.

وأضاف التقرير أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف، وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية.

وأفاد التقرير بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة ولم يتحدد موعد نهائي بعد، لكن ربما تكون في أبريل نيسان أو في مطلع مايو أيار حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.

ووصل وانغ يي أكبر دبلوماسيي الصين إلى موسكو اليوم، إذ يبدو أن الصين تكثف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وبعد ساعات من إعلان بوتين أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة هامة للحد من الأسلحة النووية موقعة مع الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يبحث وانغ زيارة شي خلال وجوده في موسكو.