جدل في فرنسا.. أحزاب سياسية "تشتري" دعم المؤثرين لتوجيه الناخبين

تثير اتصالات مفترضة لمرشحين للانتخابات التشريعية الفرنسية بالمؤثرين لـ"شراء" توجيهاتهم ونصائحهم للناخبين جدلا في فرنسا، اعتبارا لتعارض هذا الإجراء مع قانون الانتخابات.

ونشر المؤثر الفرنسي "جيرمستار" أخيرًا مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" قال فيه إنه تم الاتصال به من قبل حزب سياسي حتى يتمكن من إقناع متابعيه بالتصويت لصالح مرشحيه التشريعيين، مقابل مبلغ مالي.

ويُعتبر الترويج الانتخابي مقابل أجر، إجراء غير قانوني وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.

وتقول المادة 52 من القانون إنه "منذ الإعلان عن الانتخابات وإلى تاريخ جولة التصويت، يُحظر استخدام أي عملية إعلانية تجارية لأغراض الدعاية الانتخابية عبر الصحافة أو أي وسيلة اتصال أخرى"، ومن ثم، فإن هذا القانون يضع المعاملات الاقتصادية التي تجري بين حزب سياسي وشخص مؤثر على أنها "تعاون تجاري".

وتضج شبكات التواصل الاجتماعي بالمقاطع التي يصورها مؤثرون يدعون متابعيهم للتصويت لهذا الحزب السياسي أو ذاك، ولكن الجميع يؤكدون أنهم لم يحصلوا قط على أموال مقابل إنتاج مقاطع فيديو وغير ذلك من المحتويات على الإنترنت للتأثير على تصويت متابعيهم.