التعامل مع حرب غزة.. معضلة تواجه المدارس الألمانية

ألقت حرب غزة بظلالها على المدارس الألمانية، إذ يتساءل مدرّسون عن كيفية تناول مسألة الصراع في الشرق الأوسط في المنشآت التعليمية في برلين حيث تعيش أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، في حين ما زال "ذنب الهولوكوست" يلاحق البلاد.

وقالت كلارا ديبور، وهي معلّمة في مدرسة روتلي في حي نويكولن: "في عطلة نهاية الأسبوع، بعد هجوم حماس على إسرائيل، ناقشنا على الفور مع زملائنا طريقة التحدث عن ذلك في الفصول".

وعلى مقربة منها في زونينالي، وزّعت شبكة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين حلويات للاحتفال "بانتصار المقاومة" بعد الهجوم الذي شنته حماس الشهر الماضي.

وقالت المدرّسة: "جزء كبير من تلاميذنا مسلمون، والعديد منهم من أصل عربي، وبعضهم من أصل فلسطيني".

وروت أنه في يوم الإثنين الذي تلا السابع من أكتوبر "خالجت مشاعر مختلفة التلاميذ: الخوف والسخط والغضب والحزن، كما شعر البعض بنوع من الرضا".

وفي مدرسة ثانوية مجاورة أبدى كثيرون اعتقادهم بأن الهجوم "كان انتقاما مستحقاً"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مدرّسة لم ترغب في كشف اسمها.

وأضافت المدرسة أنها وخلال المناقشة مع التلاميذ "تمكنت من إقناعهم بأن تبعات الهجوم ستكون ضد مصلحة الجميع، وأن توزيع الحلويات سيفيد اليمين المتطرف في ألمانيا".

نصائح إرشادية

لكن التوتر ازداد مع تواصل القصف الإسرائيلي على غزة بلا هوادة والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 11 ألف شخص على الجانب الفلسطيني، معظمهم مدنيون، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.