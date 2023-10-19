الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ
الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغرويترز

الصين تندد بعقوبات أمريكية على شركات مرتبطة ببرنامجي صواريخ ومسيرات إيرانية

أدانت بكين، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية "غير الشرعية" بعد فرض واشنطن عقوبات على كيانات يتخذ بعضها الصين مقرًّا له.

وكانت واشنطن كشفت عن إجراءات جديدة تستهدف أفرادًا وكياناتٍ مقر بعضها في الصين وهونغ هونغ، للاشتباه في دعم برنامجي الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ
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وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "نعارض بحزم على الدوام العقوبات الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة".

وأضافت "سنحمي بحزم الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمواطنين الصينيين".

الصين

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