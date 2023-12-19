هرتسوغ: إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة في غزة

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إن إسرائيل مستعدة للدخول بهدنة أخرى في غزة بوساطة أجنبية من أجل استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وأمام حشد من السفراء، أضاف هرتسوغ الذي يُعد منصبه شرفيًّا إلى حد كبير، أن "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى والمزيد من المساعدات الإنسانية من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن"، وقال إن "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وقيادات حماس الآخرين".