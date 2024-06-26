"3 سنوات من المعاناة".. روحاني يهاجم حكومة رئيسي ويدعو لانتخاب بزشكيان

هاجم الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، الأربعاء، حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ودعا الإيرانيين إلى انتخاب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل.

وقال روحاني في تسجيل مصور: "ثلاث سنوات من المعاناة المستمرة، والتضخم الذي يتجاوز 40% والضغوط الاجتماعية والضغط على الشعب في الشوارع".

وأكد أنه ينبغي التصويت لشخص "مصمم على إزالة العقوبات على البلاد".

وأضاف "الشعب الإيراني مصمم على تنفيذ هذا بشجاعة وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). دعونا نصوت لشخص سيسعى للانضمام إلى مجموعة العمل المالي ويكون على القائمة البيضاء ويحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية".

وقال روحاني مخاطباً الإيرانيين "إن مسعود بزشكيان هو الأجدر بالرئاسة، ودعونا جميعا نسارع إلى صناديق الاقتراع".

وتابع: "أطلب من الناس الذين يريدون التفاعل البنّاء مع العالم ويريدون الاعتدال في البلاد أن يصوتوا للدكتور بزشكيان يوم الجمعة".

من جهته، أعلن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، عن دعمه لمسعود بزشكيان.

كما وجه وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، رسالة مصورة للشعب قال فيها: "إيران تنتظركم يوم الجمعة".

وأضاف "أنا أحترم قرار أولئك الذين لا يصوتون، وأنا أفهم تمامًا إحباطهم، لكن في رأيي أن هذا الإجراء سيؤدي إلى نجاح الأقلية وليس إلى تحقيق مُثُل الأغلبية. لا تسلب حق التأثير، إيران تنتظركم يوم الجمعة".

وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة يوم الجمعة المقبل لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى برفقة آخرين في الـ19 من الشهر الماضي جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غربي إيران.