في أوج التوتر بينهما.. أذربيجان تطرد 4 موظفين بسفارة إيران

أعلنت أذربيجان الخميس طرد 4 موظفين بالسفارة الإيرانية، في سياق من التوتر المتزايد بين البلدين مع اتهام باكو طهران بتدبير محاولة انقلاب.

واستدعي السفير الإيراني في باكو إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية التي أبلغته أنه "تم إعلان 4 موظفين في السفارة الإيرانية أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وأن أمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد كما أعلنت الخارجية الأذربيجانية في بيان.

وقالت "خلال اللقاء، عبرت (باكو) للسفير الإيراني عن استيائها من الاستفزازات الأخيرة لبلاده حيال أذربيجان".

وتأتي عمليات الطرد هذه بعد ساعات على إعلان باكو اعتقال 6 أذربيجانيين "جندتهم الاستخبارات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد" بحسب سلطات أذربيجان.

وأكدت وزارة الداخلية الأذربيجانية ومكتب المدعي العام في بيان، أن مهمتهم كانت "تدريب مجموعة مقاومة مكلفة إقامة دولة تحكمها الشريعة في أذربيجان عبر زعزعة استقرار مسلحة والإطاحة بشكل عنيف بالنظام الدستوري".

وإذا كان من المتعذر التحقق من صحة هذه الاتهامات بشكل مستقل، فإنها تزيد من التوتر الذي تصاعد بين إيران وأذربيجان في الأشهر الماضية.

في كانون الثاني/ يناير، أعلنت اذربيجان عن توقف "موقت" لأنشطة سفارتها في ايران بعد استهدافها بهجوم بأسلحة رشاشة ادى الى سقوط قتيل وجريحين.

العلاقات بين باكو وطهران حساسة تقليديا، لان أذربيجان الناطقة بالتركية حليفة مقربة لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.