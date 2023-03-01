بولا تينوبو يتصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا
فاز بولا تينوبو، مرشّح الحزب الحاكم في نيجيريا، الأربعاء بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكّان، بحسب النتائج الرسمية الكاملة.
ولضمان فوزه بالرئاسة ينبغي أن تؤكّد اللجنة الوطنية للانتخابات أنّ تينوبو حصل على أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقلّ (24 من 36 ولاية على الأقلّ) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا.
وأظهرت النتائج أنّ تينوبو، مرشّح حزب "مؤتمر كلّ التقدّميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدّماً على منافسيه الرئيسيّين لعتيق أبو بكر، مرشّح حزب الشعب الديموقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشّح حزب العمّال (6.1 مليون صوت).
وكان حزبا المعارضة الرئيسيان استبقا صدور النتائج بأن دعَوَا الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أنّ التلاعب بالنتائج أدّى إلى اقتراع لم يكن حرّاً ولا نزيهاً ولا شفّافاً.
ودعي السبت أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من بين 18 مرشحاً.
وأمام الرئيس العتيد في سنوات ولايته الأربع مهمّة شاقة تتمثّل بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنّها مجموعات مسلّحة، إجرامية ومتمرّدة، فضلاً عن فقر معمّم بين السكان.