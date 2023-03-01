بولا تينوبو يتصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

فاز بولا تينوبو، مرشّح الحزب الحاكم في نيجيريا، الأربعاء بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكّان، بحسب النتائج الرسمية الكاملة.

ولضمان فوزه بالرئاسة ينبغي أن تؤكّد اللجنة الوطنية للانتخابات أنّ تينوبو حصل على أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقلّ (24 من 36 ولاية على الأقلّ) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا.

وأظهرت النتائج أنّ تينوبو، مرشّح حزب "مؤتمر كلّ التقدّميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدّماً على منافسيه الرئيسيّين لعتيق أبو بكر، مرشّح حزب الشعب الديموقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشّح حزب العمّال (6.1 مليون صوت).