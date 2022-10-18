محللون غربيون: خطاب بوريل مليء بالعنصرية وعليه الاعتذار

أثارت تصريحات أدلى بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، خلال افتتاح الأكاديمية الأوروبية الجديدة في بروج ببلجيكا الخميس الماضي، ردود فعل غربية غاضبة، وسط مطالبات تحثه على تقديم الاعتذار لخطابه "المليء بالعنصرية".

وقال بوريل إن "أوروبا حديقة. لقد بنينا حديقة. كل شيء يعمل. إنه أفضل مزيج من الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذي تمكنت البشرية من بنائه - الأشياء الثلاثة معًا" .

وأضاف بوريل في كلمته "بقية العالم [ليس] حديقة بالضبط. معظم بقية العالم غابة ، ويمكن للغابة أن تغزو الحديقة. يجب أن يعتني بها البستانيون ، لكنهم لن يحميوا الحديقة ببناء الجدران. حديقة صغيرة لطيفة محاطة بجدران عالية من أجل منع الغابة من الدخول لن يكون حلاً. لأن الغابة لديها قدرة نمو قوية ، ولن يكون الجدار مرتفعًا بما يكفي لحماية الحديقة ".

وتابع "يجب أن يذهب البستانيون إلى الغابة. يجب أن يكون الأوروبيون أكثر انخراطًا مع بقية العالم. وإلا فإن بقية العالم سوف يغزونا بطرق ووسائل مختلفة."

وقال منتقدون إن خطاب بوريل كان مليئا بالعنصرية والإمبريالية ويعكس وجهات نظر عفا عليها الزمن بشأن التفوق الأوروبي.