تحسبا لأنشطة تجسس.. المخابرات البلجيكية تراقب مركز "علي بابا" في أوروبا

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الخميس أن جهاز المخابرات البلجيكي يراقب المركز اللوجستي الرئيس لمجموعة "علي بابا" القابضة في أوروبا، بسبب مخاوف من تجسّس محتمل.

وفي إشارة إلى الذراع اللوجستية للشركة في مطار الشحن في مدينة "لييج"، قالت أجهزة الأمن إنها تعمل على اكتشاف "أنشطة تجسّس أو تدخّل محتملة" من قبل كيانات صينية بما في ذلك "علي بابا"، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".