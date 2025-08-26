زيلينسكي يطرح فرضيات حول مكان عقد محادثات محتملة مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أو دولًا في منطقة الخليج أو من أوروبا ربما تستضيف أي محادثات قد يجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويضغط زيلينسكي من أجل إجراء محادثات مباشرة للمساعدة على إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنه لم يتم إعداد جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "الآن، هذا الأسبوع ستُجرى اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع الروس.. من جانبنا، ستُجرى تهيئة الأمور إلى أقصى حد من أجل إنهاء الحرب".

ويأتي تعليق زيلينسكي في وقت قال فيه مدير مكتبه أندريه يرماك إنه ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني يزوران قطر للاجتماع مع وزير الدفاع القطري.

وقال زيلينسكي في تعليقاته أيضا إن المضي قدمًا في المحادثات يعتمد على التنسيق مع شركاء أوكرانيا، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، لضمان ممارسة الضغط الكافي على روسيا. وذكر أن هذا الأمر نوقش أمس في كييف مع المبعوث الأمريكي كيث كيلوج.

وأضاف: "يعتمد كل شيء على إرادة زعماء العالم فقط، وأهمهم الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على روسيا".

وتابع أن "روسيا تعطي فقط إشارات بأنها ستستمر في تجنب المفاوضات الحقيقية. ولا يمكن تغيير ذلك إلا من خلال فرض عقوبات قوية ورسوم جمركية قوية، ضغط حقيقي".