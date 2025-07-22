بزشكيان: قواتنا جاهزة لضرب العمق الإسرائيلي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل كانت تسعى إلى تغيير النظام في إيران، وتمزيق وحدة البلاد، والقضاء عليها من خلال الفوضى، وتدمير النظام، لكنها فشلت".

وأشار إلى أن إسرائيل شنّت ضربات قوية ضد إيران، التي ردّت بالمثل، مؤكدًا أن "الكيان الإسرائيلي يتكتم على خسائره"، وفق تعبيره.

وأضاف بزشكيان: "نحن مستعدون لأي عمل عسكري إسرائيلي، وقواتنا جاهزة لضرب العمق الإسرائيلي مجددًا إن لزم الأمر".

وأقرّ الرئيس الإيراني بوجود اختراقات، لكنه شدّد على أن "العامل الحاسم يتمثل في التكنولوجيا، والقدرة على تحجيم الإمكانيات الأمريكية".

وكان بزشكيان قد اتهم إسرائيل بممارسة "سياسات اغتيال ممنهجة" في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تل أبيب "صنعت كياناً يهاجم من يشاء ويغتال من يشاء، وقتما يشاء"، على حدّ تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، والاتهامات الغربية والإسرائيلية المتكررة لإيران بالسعي إلى امتلاك برنامج نووي ذي طابع عسكري، وهي مزاعم تنفيها طهران باستمرار.

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وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ هجوماً، في شهر يونيو/حزيران الماضي، استهدف منشآت عسكرية، ومراكز أبحاث داخل الأراضي الإيرانية، أسفر عن مقتل عدد من العلماء والضباط، بحسب مصادر رسمية.

واعتبرت طهران الهجوم انتهاكاً صارخاً لسيادتها فيما قامت بالرد عبر سلسلة من الهجمات الصاروخية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن إيران قدّمت في الحرب الأخيرة 1062 قتيلاً، بينهم 102 امرأة، و38 طفلاً، و34 تلميذاً، و5 معلمين، و5 ممرضين، و7 منقذين.