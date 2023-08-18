رغم "اكتساح الجمهوريين".. تأييد محدود لترامب وسط الأمريكيين

أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن استطلاعا جديدا أظهر أن اكثر من نصف الأمريكيين لن يدعموا الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته أجرته وكالة "الاسوشيتيد برس" بالتعاون مع مركز بحوث الشؤون العامة، أن 53% من المشاركين "قطعا" لن يدعموا ترامب حال ترشحه، بينما قال 11% إنهم "ربما" لن يدعموه.

وتأتي الأرقام الجديدة وسط تزايد احتمال ترشيح الحزب الجمهوري لترامب، رغم التحديات القانونية، حيث أبدى 63% من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في مشاهدة ترامب يخوض الانتخابات مجددا.

وقال ثلاثة أرباع الجمهوريين في الاستطلاع الذي أجري قبل أن يوجه القضاء للرئيس السابق تهمة ارتكاب جرائم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2020، إنهم سيدعمون ترامب اذا ترشح عن الحزب.

ويبدو واضحا أن معارضة الرئيس بايدن ليست بقوة معارضة ترامب، حيث قال 43% من المشاركين إنهم "بالتأكيد" لن يصوتوا لصالحه فيما قال 11% إنهم "ربما" لن يصوتوا له.

المصدر: صحيفة "ذا هيل"