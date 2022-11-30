إنقاذ 61 مهاجرًا بينهم أطفال في القنال الإنجليزي

وكان مواطنون أفغان، وهنود، وإيرانيون، وباكستانيون، على متن القارب المطاطي الذي غادر الساحل الفرنسي في الساعات الأولى من الصباح حسبما قال اللاجئون.

وأعطى عمال الطوارئ على رصيف الميناء المهاجرين ملابس جديدة وبطانيات للتدفئة.

ومنعت الشرطة الفرنسية في وقت سابق، الثلاثاء، ما يقرب من 50 مهاجرًا من محاولة عبور القنال إلى بريطانيا بعدما أغرى اعتدال الطقس، وهدوء المياه، عددًا متزايدًا للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر خلال الأيام القليلة الماضية.