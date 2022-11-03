اليابان تدعو السكان لـ"الاحتماء" بسبب صاروخ كوري شمالي

ذكر نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ التابع للحكومة اليابانية، أن الحكومة حثت سكان مقاطعات "مياجي وياماجاتا ونيجاتا" على الاحتماء في الأماكن المغلقة، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقالت الحكومة في وقت لاحق، إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادئ.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" أن الصاروخ مر بمرحلة انفصال، مما يشير إلى أنه قد يكون سلاحا بعيد المدى.

وهذا وهو ثاني اختبار إطلاق صاروخ لبيونغ يانغ خلال شهر يحلق خلاله صاروخ فوق اليابان، في عام قياسي من التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وجاء الإطلاق بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن 23 صاروخا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، بما في ذلك صاروخ سقط قبالة ساحل كوريا الجنوبية لأول مرة.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عمليات الإطلاق بأنها "تعد على الأراضي"، ونددت واشنطن بعمليات الإطلاق ووصفتها بأنها "متهورة".

وأصدرت كوريا الجنوبية تحذيرات نادرة من الغارات الجوية وأطلقت صواريخها الخاصة ردا على "هجوم" يوم الأربعاء.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد أن طالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بوقف التدريبات العسكرية واسعة النطاق، قائلة إن "هذا الاندفاع العسكري والاستفزاز لم يعد مقبولا".

وأجرى البلدان الحليفان أحد أكبر التدريبات الجوية على الإطلاق، إذ قامت مئات الطائرات الحربية الكورية الجنوبية والأمريكية، بما في ذلك مقاتلات إف-35، بمهام محاكاة على مدار الساعة.