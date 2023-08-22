فرنسا تنفي طلب استخدام الأجواء الجزائرية لتنفيذ عملية في النيجر

نفت فرنسا اليوم الثلاثاء، أن يكون جيشها قد تقدم بأي طلب للجزائر من أجل فتح مجالها الجوي لاستخدامه في تنفيذ استهداف للمجلس العسكري في النيجر.

وقال رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا، إن باريس لم تطلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وكانت الإذاعة الجزائرية قالت في وقت سابق، إن الجزائر رفضت طلبًا فرنسيًّا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو/ تموز في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية.