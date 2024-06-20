غرق 5 مهاجرين قبل وصولهم إلى جزر الكناري الإسبانية

قالت السلطات الإسبانية، أن 5 مهاجرين قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، على متن قارب صيد تعطل بسبب الأمواج العاتية، وأشارت إلى أنه تم إنقاذ عشرات المهاجرين.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن ناقلة بضائع سائبة رصدت انجراف القارب على بعد 440 ميلا بحريا (815 كيلومترا) جنوب جزيرة تينيريفي أمس الأربعاء، وأن طاقمها قدم المساعدة الأولية للمهاجرين، قبل أن يتم تحويل مسار سفينة "إنسجنيا" السياحية إلى المنطقة لانتشال الناجين.

وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة أن طاقمها تمكن من إنقاذ عشرات المهاجرين.

وأردف متحدث باسم شركة "أوشينيا كروزيس" المالكة للسفينة: "نؤكد أن إنسجنيا أنقذت 68 شخصا من قارب منكوب كان بين الرأس الأخضر وتينيريفي".