غرق 5 مهاجرين قبل وصولهم إلى جزر الكناري الإسبانية
قالت السلطات الإسبانية، أن 5 مهاجرين قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، على متن قارب صيد تعطل بسبب الأمواج العاتية، وأشارت إلى أنه تم إنقاذ عشرات المهاجرين.
وأوضح خفر السواحل في بيان أن ناقلة بضائع سائبة رصدت انجراف القارب على بعد 440 ميلا بحريا (815 كيلومترا) جنوب جزيرة تينيريفي أمس الأربعاء، وأن طاقمها قدم المساعدة الأولية للمهاجرين، قبل أن يتم تحويل مسار سفينة "إنسجنيا" السياحية إلى المنطقة لانتشال الناجين.
وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة أن طاقمها تمكن من إنقاذ عشرات المهاجرين.
وأردف متحدث باسم شركة "أوشينيا كروزيس" المالكة للسفينة: "نؤكد أن إنسجنيا أنقذت 68 شخصا من قارب منكوب كان بين الرأس الأخضر وتينيريفي".
وأصبح أرخبيل جزر الكناري نقطة الدخول الرئيسة للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى إسبانيا في السنوات القليلة الماضية، رغم أن الطريق هو أخطر الطرق البحرية.
وقالت منظمة "ووكينغ بوردرز" الحقوقية المعنية بقضية الهجرة الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في هذا المسار البحري خلال أول 5 أشهر من عام 2024، بحسب "رويترز".