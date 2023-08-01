قتلى في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك وزابوريجيا

نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر من ليل الإثنين عن مسؤولين محليين وخدمات طوارئ أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك وقرية في منطقة زابوريجيا.

وقالت وكالة "تاس" للأنباء إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

ونقلت "رويترز"، بيان نشره دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس المناطق التي تحتلها روسيا من دونيتسك والذي عينته موسكو، على "تيليجرام"، أكد فيه أن الضحايا سقطوا بعد أن أصابت قذائف أوكرانية حافلة مدنية.

بدوره، نشر رئيس بلدية دونيتسك المعين من روسيا أليكسي كولمزين بشكل منفصل على "تيليجرام" صورا لحافلة محترقة.

وفي حادث سابق منفصل، قُتل ستة أشخاص، بينهم طفلة ووالدتها، كما أصيب العشرات في هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه جنوب أوكرانيا، يوم الاثنين، وفق ما قال مسؤولون أوكرانيون.