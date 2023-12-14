توقعات بتراجع النفوذ الأمريكي في العالم بحلول 2050.. ما السبب؟
ناقش تقرير لمجلة "فورين أفيرز" مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، مؤكدا أنها لا تزال الدولة الأقوى والأكثر تأثيرًا في صناعة القرار العالمي، حتى لو ابتعدت عن حلفائها وخسرت ثقتهم.
وارتكز التقرير على استطلاعات رأي تشير إلى أن 54% من الأمريكيين يشعرون بأن بلادهم ستكون أضعف اقتصاديًّا، وأن 60% يشعرون بأنها ستكون أقل أهمية عالميًّا، بحلول عام 2050.
وأضاف أن الأمريكيين بنسبة تتجاوز الـ50%، غير راضين عن الطريقة التي تُدار بها الأمور سياسيًّا واقتصاديًّا وفي مختلف المجالات الأخرى منذ بداية الألفية الحالية.
ورغم أن أمريكا تظل في موقع قيادي عسكري، مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، إلا أن المشهد الدولي بدأ يختلف تمامًا بالتزامن مع تنامي الصراعات الدولية، وزيادة ثقة بعض القوى العالمية بنفسها، وبطريقة تتحدى علنًا الهيمنة الأمريكية، مثل الصين وروسيا، وحتى تركيا التي كانت حليفًا مطيعًا، وفق تقرير المجلة.
وأضاف التقرير أن الاضطرابات العالمية الحديثة ساهمت في عودة روسيا إلى الواجهة أيضًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتمكنها من تعزيز اقتصادها بشكل ملحوظ، بالاعتماد على استخلاص العائدات من مواردها الطبيعية العديدة.
وقال تقرير "فورين أفيرز"، إن "تراجع النفوذ الأمريكي، وتقليل الدعم لحليفتها أوروبا، دفع روسيا باتجاه غزو أوكرانيا، والاستفادة من حالة التخبط التي يعيشها صانع القرار الأمريكي، من حيث الإستراتيجية وترتيب الأولويات".
وفي الشرق الأوسط ، تسبب قرار أمريكا المتسرع بمغادرة المنطقة والتفرغ لمواجهة تنامي قوة الصين عالميًّا إلى تفاقم الأزمات في المنطقة، وحتى خروجها عن السيطرة، والشاهد ما يحدث الآن في غزة من حرب تُهدد المنطقة برمتها في حال لم تُكبح جماحها، وفق التقرير.
وتابع: "تراجع أمريكا الأبرز ارتبط بفترة ولاية كل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن، وطريقة تعاملهما مع ملف السياسة الخارجية المرتكز على أن البلاد غير قادرة على المنافسة في عالم الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، كما تسببا بزيادة المخاوف من دورها الريادي عالميًاّ بطريقة جعلت تأثيرها يتلاشى تدريجيًّا، تاركًا فراغًا في السلطة تستطيع القوى المنافسة استغلاله بسهولة".
وفي هذه الظروف الجديدة، تحتاج واشنطن إلى إستراتيجية جديدة، تُدرك أنها تظل قوة هائلة، ولكن تعمل في عالم أقل هدوءًا بكثير، وإن التحدي الذي يواجه واشنطن، التي لا يزال الذعر والشك في الذات يُسيطر عليها حاليًّا، هو الجري بسرعة؛ ولكن دون خوف، وفق المجلة.
وخلُص التقرير إلى أن "البقاء في القمة كقوة عالمية مسيطرة يتطلب المحافظة على الحلفاء، وعدم التخلي عنهم من خلال الهروب من أماكن الصراع التي ستؤثر على مكانتك، لا محالة، نتائجها وتطوراتها".