توقعات بتراجع النفوذ الأمريكي في العالم بحلول 2050.. ما السبب؟

ناقش تقرير لمجلة "فورين أفيرز" مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، مؤكدا أنها لا تزال الدولة الأقوى والأكثر تأثيرًا في صناعة القرار العالمي، حتى لو ابتعدت عن حلفائها وخسرت ثقتهم.

وارتكز التقرير على استطلاعات رأي تشير إلى أن 54% من الأمريكيين يشعرون بأن بلادهم ستكون أضعف اقتصاديًّا، وأن 60% يشعرون بأنها ستكون أقل أهمية عالميًّا، بحلول عام 2050.

وأضاف أن الأمريكيين بنسبة تتجاوز الـ50%، غير راضين عن الطريقة التي تُدار بها الأمور سياسيًّا واقتصاديًّا وفي مختلف المجالات الأخرى منذ بداية الألفية الحالية.