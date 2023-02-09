روسيا: مستعدون للعمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

قالت روسيا اليوم الخميس، إنها مستعدة لمواصلة العمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بعدما اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة روس أتوم في موسكو مع رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.