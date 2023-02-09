محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

روسيا: مستعدون للعمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

رويترز
رويترز

قالت روسيا اليوم الخميس، إنها مستعدة لمواصلة العمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بعدما اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة روس أتوم في موسكو مع رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

تحدث رافاييل غروسي لتعزيز مبادرته بشأن إنشاء منطقة لضمان السلامة النووية والمادية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا بعد فترة وجيزة من غزو موسكو لأوكرانيا في العام الماضي. ووقعت المحطة تحت وطأة القصف المتكرر، وتنحي كل من موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض وتتبادلان الاتهامات بإثارة مخاطر حدوث كارثة نووية.

محطة زابوريجيا النووية
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ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة للحيلولة دون حدوث مزيد من الأضرار جراء القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة.

وقالت روس أتوم: "تحدث رافاييل غروسي لتعزيز مبادرته بشأن إنشاء منطقة لضمان السلامة النووية والمادية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

محطة زابوريجيا النووية
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وأضافت الشركة: "عبر أليكسي ليخاتشيف (الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم) عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

روسيا

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