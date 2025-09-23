دعا لإنهاء الإبادة.. أردوغان يتهم إسرائيل بقتل الغزيين بـ"سلاح التجويع"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول العالم اليوم الثلاثاء إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك في أعقاب الخطوات التي اتخذتها قوى غربية، وحث على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وقال أردوغان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، حتى في الوقت الذي نجتمع فيه هنا، يموت أبرياء"، بحسب وكالة "رويترز".

واتهم إسرائيل بقتل الآلاف في غزة بـ"سلاح التجويع"، عارضا خلال كلمته صورا توثق المجاعة التي تجتاح القطاع الفلسطيني.

واعتبر أن الأوضاع في غزة من "أحلك لحظات البشرية، ولا أحد يستطيع حجب نتائج الإبادة".

وطالب أردوغان بتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة ومحاكمة مرتكبي الإبادة في أقرب وقت.