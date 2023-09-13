تسيير قافلتين للصليب الأحمر إلى ناغورنو قرة باغ "خلال ساعات"

قال جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، اليوم الأربعاء، إن بلاده أعطت الضوء الأخضر لتسيير قافلتين إنسانيتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إقليم ناغورنو قرة باغ، الانفصالي المحاصر، وقد تنطلقان "خلال ساعات".

وأضاف على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن أذربيجان مستعدة لتسيير قوافل إنسانية "بشكل منتظم".

وتحاصر أذربيجان إقليم منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالي ذا الأغلبية الأرمينية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود والغذاء.

ووردت أنباء عن أن الجانبين اتفقا على فتح الطرق بينهما يوم السبت رغم أن الطريق الذي يربط ناجورنو قرة باغ بأرمينيا لم يُفتح بالكامل بعد.