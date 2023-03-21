ماذا دار بين "الصديقين العزيزين" على مأدبة الكرملين؟

استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صديقه العزيز" الرئيس الصيني شي جين بينغ على مأدبة عشاء في الكرملين الاثنين، مستعرضا علاقته بأقوى حليف له بعد أيام فقط من دعوة محكمة دولية إلى اعتقال الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

و هذه أول رحلة خارجية لشي منذ فوزه بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة الشهر الماضي.

ووصف بوتين وشي بعضهما البعض "بالصديق العزيز" عندما التقيا في الكرملين، وذكرت وكالات الأنباء الحكومية الروسية في وقت لاحق أنهما أجريا محادثات غير رسمية لما يقرب من أربع ساعات ونصف الساعة الاثنين، ومن المقرر عقد محادثات رسمية اليوم الثلاثاء.