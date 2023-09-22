القوات الأذربيجانية تصل مشارف قره باغ.. والسكان يختبئون في الأقبية

وصلت القوات الأذربيجانية، اليوم الجمعة، إلى مشارف ستيباناكيرت "عاصمة" إقليم ناغورني قره باغ، الذي تسكنه أغلبية أرمنية، على ما أفاد ممثل عن السلطات المحلية، موضحا أن السكان "يختبئون في الأقبية".

وقال المسؤول: "الوضع في ستيباناكيرت مروّع، القوات الأذربيجانية.. على مشارفها ويخشى الناس أن يدخل الجنود الأذربيجانيون المدينة في أيّ وقت ويرتكبون مذابح".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إنه يأمل أن يتمكن الأرمن من البقاء في منطقة "قرة باغ" في أذربيجان.

وقال باشينيان في اجتماع للحكومة إن يريفان ستقبلهم، لكن إعادة التوطين الجماعي لن تتم إلا إذا أصبح من المستحيل على أرمن "قرة باغ" البقاء هناك.