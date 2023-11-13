رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان
أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة، العام المقبل.
وكانت بريفرمان اتهمت في مقال رأي نشرته صحيفة التايمز، الشرطة بإظهار "ازدواجية في المعايير" من حيث طريقة تعاملها مع الاحتجاجات ولا سيما المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.
وقد انتقدت بريفرمان، التي يُنظر إليها على أنها مرشحة محتملة لتكون الزعيمة القادمة لحزب المحافظين الحاكم، مرارا عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في لندن منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل الشهر الماضي.
وأطلقت على الاحتجاجات أوصافا مثل "مسيرات كراهية" والمشاركين فيها بأنهم "غوغاء" على الرغم من عدم وقوع أي أعمال شغب.
وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.