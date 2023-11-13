رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان

وقد انتقدت بريفرمان، التي يُنظر إليها على أنها مرشحة محتملة لتكون الزعيمة القادمة لحزب المحافظين الحاكم، مرارا عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في لندن منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل الشهر الماضي.

وأطلقت على الاحتجاجات أوصافا مثل "مسيرات كراهية" والمشاركين فيها بأنهم "غوغاء" على الرغم من عدم وقوع أي أعمال شغب.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.