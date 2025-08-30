logo
العالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك

مدفع أوكراني يطلق قذائفه في جبهة دونيتسكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 10:04 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة كاميشيفاخا في مقاطعة دونيتسك، وإحرازها تقدمًا على محاور عدة، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق بأسلحة أرضية وجوية وبحرية عالية الدقة ومركبات جوية من دون طيار ضد شركات صناعات الصواريخ والطيران، وكذلك المطارات العسكرية في أوكرانيا".

 وأضاف البيان: "نتيجة العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" من تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تشكيلات من هجومين ميكانيكيين وبرمائيين ولواءين هجوميين وفوج هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع جوي وفوج الحرس الوطني في مناطق كرينيدوفكا وكوندراتوفكا ولينينسكوي وأليكسيفكا ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

