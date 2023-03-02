أمريكا تعلن اعتقال رجل حاول إدخال "عبوة ناسفة" إلى طائرة

لكن ضابطا في إدارة أمن النقل (TSA)، اكتشف خلال "عملية فحص روتينية"، عبوة دائرية بها فتيلان ومسحوقا، مخبأة في بطانة حقيبة مارك مافلي، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن الشكوى الجنائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت إدارة أمن النقل الأمريكي، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إن "سلطات المطار أخلت المنطقة المجاورة، واستدعت مكتب التحقيقات الفيدرالي وفنيي إنفاذ القانون المحليين، الذين أكدوا أن ما عُثر عليه في الحقيبة هو عبوة ناسفة".

وبحسب الشكوى الجنائية، يُشتبه في أن المسحوق عبارة عن خليط من مسحوق الفلاش والحبيبات الداكنة التي تستخدم في الألعاب النارية التجارية.