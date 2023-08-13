واشنطن بوست: "الحبوب" تفجر خلافات "خطيرة" بين أوكرانيا وبولندا

وجاءت هذه التصريحات ردًا على نزاع يتزايد بين البلدين حول صادرات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا، حيث وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، تصرفات بولندا بأنها "غير ودية وشعبية".

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأوروبي، يُسمح لبولندا وأربع دول مجاورة أخرى بحظر واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها المحليين، مع السماح للحبوب بعبور أراضيها إلى دول أخرى.

ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في 15 سبتمبر/أيلول، لكن برزيداتش ومسؤولين بولنديين آخرين دعوا إلى تمديد القيود، على حظر الحبوب الأوكرانية في السوق المحلية البولندية.

ونقلت واشنطن بوست، عن مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، قوله في مقابلة مع الإذاعة البولندية في أواخر يوليو/تموز، إن "أوكرانيا حصلت بالفعل على الكثير من الدعم من بولندا، والشيء الأكثر أهمية اليوم هو الدفاع عن مصلحة المزارع البولندي".

وعلى إثر هذه التصريحات استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير البولندي بارتوش سيتشوكي، لإجراء مناقشات يوم الإثنين الماضي، وفي اليوم التالي استدعى المسؤولون البولنديون السفير الأوكراني فاسيل زفاريتش، لإجراء محادثة مماثلة.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياق "القرارات العاطفية" من قبل المسؤولين الأوكرانيين والبولنديين، حيث قوبل استدعاء السفير البولندي في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بالدهشة في وارسو، خاصة أن الأخير يعتبر من بين عدد قليل من السفراء الذين بقوا في كييف أثناء الحصار الروسي، وكان أحد أقوى الداعمين الدبلوماسيين لأوكرانيا.

وتعتبر مبيعات الحبوب قضية حساسة بالنسبة لكييف إن لم تكن وجودية، وذلك بعد أن كثفت روسيا قصفها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود الشهر الماضي، مما أدى إلى قطع طرق التصدير الرئيسة إلى الأسواق العالمية.