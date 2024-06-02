"هاشتاغ" لاريجاني يشعل المنافسة على رئاسة إيران

هاشتاغ لاريجاني لم يمر بهدوء، فقد رد عليه رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف بهاشتاغ مضاد، حمل عنوان "لنرتق"، دعا فيه إلى الترفع عن الصغائر والسخرية.

السجال لم يتوقف، فقد علّق لاريجاني بشكل غير مباشر على تفسير بعضهم تغريدته بغير ما تحمل، موجها تحية إلى قتلى المروحية الذين وصفهم بالشرفاء، وداعياً إلى معالجة مشاكل الناس وحلها، وخدمة الشعب.

ورغم ما بدا أنه تفسير للهاشتاغ، شن جليلي هجوماً شرساً على لاريجاني دون أن يسميه، فكتب في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" مساء الجمعة: "إن قول بعض الجمل اللطيفة والسخرية من الآخرين قد يكون لافتاً وساحراً، لكنه لا يفيد الناس".

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يزعم السعي للحفاظ على مصالح الشعب، لاسيما أنه كان مسؤولاً منذ عدة سنوات في البرلمان من دون أن يقدم قوانين فعالة لمكافحة الفساد".

لاريجاني، لم يمرّر الاتهامات دون رد، بل استعان بـ"تشات جي بي تي"، وشارك تغريدة جليلي، ناشراً معها جدولاً بالأجوبة التي قدمها "تشات جي بي تي" على سؤاله حول مكافحة الفساد خلال توليه رئاسة البرلمان.

وكتب معلقاً: "أخي العزيز الدكتور جليلي، لقد طرحت سؤالك على "تشات جي بي تي"، فقدم إجابات كاملة إلى حد بعيد، لكن بالطبع هناك بعض الأشياء التي لم يذكرها". وختم كاتباً "آمل أن يكون مفيدا لك".