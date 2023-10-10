إسرائيل تمدّد تعليق الدراسة حتى إشعار آخر‎

قررت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق التعليم الوجاهي في جميع المراحل وجميع أنحاء البلاد، بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، بعد تقييم للوضع الأمني.

وكانت وزارة التعليم الإسرائيلية، علّقت التعليم منذ اليوم الأول للأحداث الدائرة البلاد، حتى صباح الأربعاء، لتعلن، اليوم، تمديد تعليق التعليم الوجاهي.

وأعلنت إسرائيل الحرب على "حماس" في قطاع غزة، بعد أن اقتحم مقاتلون من الحركة، السبت، بلدات ومعسكرات على الحدود مع غزة، وقتلوا مئات الأشخاص، واحتجزوا بعض الرهائن والأسرى.

وفي إطار الحرب شنَّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق على غزة، فيما تتحد تقارير حول احتمال الذهاب إلى اجتياح بري للقطاع من أجل شل قدرات حركة حماس.