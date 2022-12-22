"قم باستئجار بدلة".. زي زيلينسكي العسكري في البيت الأبيض يثير سخرية أمريكيين

وقاد المعلق التلفزيوني لشبكة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، الانتقادات ضد زيلينسكي، مستخدما برنامجه في وقت متأخر من الليل لاتهام الزعيم الأوكراني بارتداء ملابس مثل "مدير نادٍ للتعري يطالب بالمال".

وانضم إلى الانتقادات دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي وصف زيلينسكي بـ "ملكة الرفاهية".