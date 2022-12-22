"قم باستئجار بدلة".. زي زيلينسكي العسكري في البيت الأبيض يثير سخرية أمريكيين
هاجمت شخصيات أمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لارتدائه ملابس قتالية خلال زيارة تاريخية للبيت الأبيض والكونغرس، حيث وجه نداءا حماسيا للحصول على مزيد من التمويل لدعم جيشه ضد القوات الروسية الغازية.
وفي أول زيارة خارجية له منذ غزو روسيا لبلاده في شباط /فبراير الماضي، ظهر زيلينسكي في البيت الأبيض مرتديا زيا غير رسمي، بما في ذلك قميص عسكري من النوع الثقيل الملون، وبنطلونات ملونة مماثلة، وأحذية قتالية، على عكس الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان يرتدي زيًا رسميًا لا يتناسب مع ثياب زيلينسكي.
وقاد المعلق التلفزيوني لشبكة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، الانتقادات ضد زيلينسكي، مستخدما برنامجه في وقت متأخر من الليل لاتهام الزعيم الأوكراني بارتداء ملابس مثل "مدير نادٍ للتعري يطالب بالمال".
وانضم إلى الانتقادات دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي وصف زيلينسكي بـ "ملكة الرفاهية".
بدوره، كتب ويندل هوسيبو من الموقع الإخباري المحافظ "بريتبارت" على "تويتر" قائلًا: "وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض للمطالبة بمزيد من الدعم الذي وصل الى 45 مليار دولار... مقابل 45 مليار دولار عليك أن تظهر بعض الاحترام وقم باستئجار بدلة".
كما شارك موظفون آخرون في ذلك الموقع بالهجوم، إذ كتبت المحررة السياسية إيما جو موريس: "يطير زيلينسكي طوال الطريق إلى الولايات المتحدة ، لكنه لا يزال غير قادر على ارتداء البدلة في البيت الأبيض والكونغرس".
وكتب بيني جونسون المذيع في قناة "نيوزماكس" قائلا: "هذا القادم من أوكرانيا لا يتمتع باللياقة لارتداء بدلة للبيت الأبيض ولا يحترم البلد الذي يمول بقاءه... يأتي إلينا مرتديًا مثل المافيا.. يا لها من إهانة".
كما شارك المعلق المالي بيتر شيف من نفس الموقع بقوله: "أعلم أن هناك حربًا، لكن زيلينسكي ليس تحت النيران... سافر إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة تابعة للحكومة الأمريكية، ووصل إلى البيت الأبيض في سيارة دفع رباعي مع سائق، لكنه ظهر مرتديا قميصا من النوع العسكري المموه.. إنه أفضل من ارتداء تي شيرت، لكني ما زلت أرى أنه كان عليه أن يرتدي الزي المناسب وهو البدلة".
من جانبه، قال جون روبرتس من "فوكس نيوز" خلال بث مباشر إنه "لم ير شخصا يأتي إلى البيت الأبيض بملابس مثل زيلينسكي".