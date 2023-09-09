تقرير: روسيا تستفيد من أخطائها وتغير تكتيكها بمواجهة الهجوم الأوكراني المضاد

أدركت روسيا بعد عام و4 أشهر أخطاء البداية الفوضوية والمفرطة، وغيرت تكتيكاتها من وضع الهجوم إلى الدفاع لاستقبال الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلقته كييف في حزيران /يونيو الماضي، متسلحة بالدعم الغربي النوعي، لاستعادة الأراضي والمدن المحتلة في الشرق والجنوب.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، فإن روسيا انتقلت من الهجوم الواسع وصولا إلى مشارف كييف في مطلع الحرب إلى الدفاع المنظم بشكل جيد، ما يمثل عودة إلى عقيدة عسكرية روسية قائمة منذ فترة طويلة، الأمر الذي أسهم في إبطاء الهجوم الأوكراني.

وقالت الصحيفة إن موسكو تعلمت من أخطائها، وأعادت تشكيل وحداتها المدمرة، واستبدلتها بوحدات جديدة، وتحولت من الهجمات الكاسحة إلى الدفاع عن الخطوط الأمامية شديدة التحصين، فرغم الخسائر الفادحة، إلا أن موسكو ظهرت مستعدة للصمود على المدى الطويل.

ونقلت عن المحلل العسكري الروسي لدى مؤسسة مكافحة الفساد إيان ماتفييف، المؤسسة التي أسسها المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني قوله: "في مثال على التكيف، إنهم يستخدمون تجربتهم في هذه الحرب" لقتال القوات الأوكرانية حتى وصول الأخيرة إلى طريق مسدود".

بدورهم، قال منتقدون إنه رغم إعلان القوات الأوكرانية تحقيق مكاسب محدودة في مسعى لقطع الجسر البري الجنوبي لروسيا إلى شبه جزيرة القرم، ورغم تدفق المعدات الغربية، إضافة إلى أشهر من التدريب من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي لإجراء مناورات هجومية معقدة، إلا أنها لم تؤد إلى هجوم واسع النطاق والنجاح الذي كانت واشنطن تأمل تحقيقه.

وأكدوا أن أوكرانيا لا تزال تعتمد على تكتيك قديم والمتمثل بإطلاق المدفعية على المواقع الروسية.

وبحسب الصحيفة، فسر خبراء هجوم روسيا في الأيام الأخيرة على مدينة كوبيانسك الشمالية الشرقية التي كانت محتلة وتمت استعادتها سابقًا، بأنه "جزء من استراتيجية دفاعية"، لمنع القوات الأوكرانية من التركز في الجنوب.

وأوضحت أن "روسيا تمكنت من التعافي بعد التقدم الفوضوي في بدايات الحرب، حيث تعرضت وحدات كاملة للإبادة، وكذلك تمكنت موسكو من إعادة تشكيل وحدات تعرضت لخسائر كبيرة من تلك التي شاركت في بداية الحرب".