استمرار المظاهرات في إسرائيل للأسبوع السابع عشر
حشدت المعارضة الإسرائيلية الآلاف من المعارضين للحكومة الإسرائيلية اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو؛ احتجاجاً على نية الحكومة طرح خطة الإصلاحات القضائية في الكنيست، للأسبوع السابع عشر.
وانطلقت المظاهرة الكبرى أو الرئيسية في مدينة تل أبيب، ردد خلالها المتظاهرون هتافات تعبر عن رفضهم القاطع لخطة التعديلات القضائية، ورفضهم سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
كما حشدت المعارضة الإسرائيلية بعض المعارضين وتظاهروا على شكل مجموعات، في عدة مدن ومفارق طرق رئيسية في كافة أنحاء البلاد.
وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة أسبوعيا، بتنظيم من المعارضة، منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة التعديلات القضائية .
ولم ينجح حتى الآن رئيس الدولة باحتواء الخلاف بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية، من خلال عقد اجتماعات ونقاشات بين الطرفين في دار رئاسة الدولة.