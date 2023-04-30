استمرار المظاهرات في إسرائيل للأسبوع السابع عشر

حشدت المعارضة الإسرائيلية الآلاف من المعارضين للحكومة الإسرائيلية اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو؛ احتجاجاً على نية الحكومة طرح خطة الإصلاحات القضائية في الكنيست، للأسبوع السابع عشر.

وانطلقت المظاهرة الكبرى أو الرئيسية في مدينة تل أبيب، ردد خلالها المتظاهرون هتافات تعبر عن رفضهم القاطع لخطة التعديلات القضائية، ورفضهم سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.