مصدر أوكراني: زيلينسكي وضع 3 أهداف حاسمة أمام أوروبا بـ"قمة كوبنهاغن"

في ظل تصاعد الصراع الروسي الأوكراني، وتوسع أبعاد الأزمة الأمنية في أوروبا، تتخذ قمة الدول الثماني في شمال أوروبا والبلطيق في الدنمارك، الأربعاء، أهمية استثنائية بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خاصة أنها ليست مجرد لقاء دبلوماسي روتيني، بل منصة إستراتيجية لتأكيد الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول قريب من إدارة الرئيس الأوكراني، فضَّل عدم الكشف عن هويته، أن زيلينسكي ركز على 3 أهداف رئيسة خلال قمة كوبنهاغن، أولاً، تأمين دعم أوروبي ملموس يشمل تعزيز القدرات الدفاعية وإمدادات عسكرية إضافية، بما يتيح لجيشه مواجهة الحشود الروسية الجديدة على الجبهة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن الرئيس زيلينسكي يرى في القمة فرصة ذهبية لترسيخ مكانة أوكرانيا كشريك أوروبي موثوق، وتحويل الدعم السياسي المستمر إلى إجراءات عملية تعزز الصمود العسكري والسياسي، يضمن قدرات الجبش على مواجهة التحديات الروسية المستمرة في المرحلة المقبلة حال استمرار العدوان الروسي.

وأوضح المصدر أن الرئيس الأوكراني يسعى إلى صياغة ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا، بما يشمل تنسيق الخطط المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى استحداث آليات دعم مستدامة تعزز من موقف كييف في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

ووصل الرئيس زيلينسكي، اليوم، إلى كوبنهاغن، حيث التقى برئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، وأجرى محادثات مع قادة دول الشمال والبلطيق، ضمن صيغة "الشمال والبلطيق الثماني" التي تضم: الدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد، إضافة إلى إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.

وتقدم الدول الـ 8 دعماً ثابتاً لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، مما يجعلها حليفًا إستراتيجيًا في مساعي كييف للحصول على دعم ملموس على المستويين العسكري والسياسي.

وفق تصريحات المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرهي نيكيفوروف، تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التنسيق الأوروبي، وتوحيد الخطوات المستقبلية، خاصة في ظل استمرار روسيا في تعزيز قواتها على الجبهة، ومواصلة شن الضربات على أهداف أوكرانية، ما يهدد بعرقلة أي محاولات للسلام.