البيت الأبيض: مجموعة فاغنر لا تقاتل في أوكرانيا حاليا

قال جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، أمام مؤتمر "أسبن" للأمن، الجمعة، إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا، في الوقت الحالي.

وكان رئيس المجموعة قد ظهر في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاغنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا، وأمرهم بجمع قوتهم للمشاركة في عمليات بالقارة الإفريقية.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وخاض مقاتلو "فاغنر" بعضًا من أشرس المعارك وأكثرها دموية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن في أعقاب تمرد يومي 23 و24 حزيران/ يونيو، مُنح المقاتلون الاختيار بين الذهاب إلى بيلاروسيا المجاورة أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية، أو العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، إن فاغنر تستكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.