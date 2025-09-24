logo
العالم

قتيلان بهجوم أوكراني على نوفوروسيسك الروسية (فيديو وصور)

مسيّرة أوكرانيةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتييف، اليوم الأربعاء، عبر قناته على تيليغرام، إن شخصين قُتلا وأُصيب ثلاثة آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مدينة نوفوروسيسك في جنوب روسيا.

وكان حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف قال، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة بالمنطقة.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، وفق "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية خلال الليل.

