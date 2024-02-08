"تنور النازحين" ملاذ الغزيين لتأمين خبزهم اليومي تحت القصف (صور)

"دمر القصف الإسرائيلي مطعم المعجنات الخاص بي، والذي بذلت جهداً لسنوات طويلة من أجل افتتاحه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، بهذه الكلمات روى الفلسطيني سلمان أبو عبيد، ما تعرض له بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال أبو عبيد، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وقبل نحو شهرين استهدف قصف إسرائيلي المنطقة التي يتواجد بها مطعمه بمخيم النصيرات"، لافتاً إلى أن ذلك القصف تسبب بدمار كبير للمطعم وخروجه عن الخدمة.

ومنذ بدء الحرب في غزة والأزمات تتوالى على المواطنين الأزمة تلو الأخرى، ليس بدءًا بأزمة الخبز وليس انتهاءً بأزمة المياه الصالحة للشرب، فقد تراكمت الأزمات بشكل لا يمكن تحمّله، وفق حديث العديد منهم.