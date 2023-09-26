أبرز الأحداث في ناغورني قرة باغ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي‎

شهد إقليم ناغورنو قرة باغ الجبلي الصغير الذي تسكنه غالبية من الأرمن، واعترف به على أنه جزء من أذربيجان، أعمال عنف بين يريفان وباكو استمرت عقودًا.

في ما يأتي المحطات الرئيسة في تاريخه الحديث:

1998 أعمال عنف إثنية

خلال شباط/فبراير 1988، في خضم "البيريسترويكا"، نظمت أولى التظاهرات للمطالبة بضم ناغورنو قرة باغ إلى أرمينيا، الجيب في القوقاز الذي الحقه ستالين بأذربيجان في 1921 مع منحه الحكم الذاتي في العام 1923.

اندلعت أعمال عنف عرقية وقتل حوالى 30 شخصًا معظمهم من الأرمن في بلدة سومغايت الأذربيجانية.

وبينما لا تزال أرمينيا وأذربيجان عضوين في الاتحاد السوفيتي، رفض ميخائيل غورباتشوف أي تغيير في الحدود. وتكثفت أعمال العنف بين المجموعتين الأذرية والأرمنية.

1991 استقلال غير معترف به

مع تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991 نظم إقليم ناغورني قرة باغ استفتاء قاطعته المجموعة الأذربيجانية وأعلن في الثاني من أيلول/سبتمبر استقلاله عن باكو بدعم من يريفان.

ولم يتم الاعتراف بهذا الاستقلال من أي دولة عضو في الأمم المتحدة.