أبرز الأحداث في ناغورني قرة باغ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
شهد إقليم ناغورنو قرة باغ الجبلي الصغير الذي تسكنه غالبية من الأرمن، واعترف به على أنه جزء من أذربيجان، أعمال عنف بين يريفان وباكو استمرت عقودًا.
في ما يأتي المحطات الرئيسة في تاريخه الحديث:
1998 أعمال عنف إثنية
خلال شباط/فبراير 1988، في خضم "البيريسترويكا"، نظمت أولى التظاهرات للمطالبة بضم ناغورنو قرة باغ إلى أرمينيا، الجيب في القوقاز الذي الحقه ستالين بأذربيجان في 1921 مع منحه الحكم الذاتي في العام 1923.
اندلعت أعمال عنف عرقية وقتل حوالى 30 شخصًا معظمهم من الأرمن في بلدة سومغايت الأذربيجانية.
وبينما لا تزال أرمينيا وأذربيجان عضوين في الاتحاد السوفيتي، رفض ميخائيل غورباتشوف أي تغيير في الحدود. وتكثفت أعمال العنف بين المجموعتين الأذرية والأرمنية.
1991 استقلال غير معترف به
مع تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991 نظم إقليم ناغورني قرة باغ استفتاء قاطعته المجموعة الأذربيجانية وأعلن في الثاني من أيلول/سبتمبر استقلاله عن باكو بدعم من يريفان.
ولم يتم الاعتراف بهذا الاستقلال من أي دولة عضو في الأمم المتحدة.
1994 انتصار أرمينيا
وأدى انسحاب الجيش السوفيتي من المنطقة إلى تصاعد العنف وإلى حرب مفتوحة حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار تفاوضت عليه موسكو في 17 أيار/مايو 1994.
وقد خلفت سنوات النزاع 30 ألف قتيل ودفعت آلاف اللاجئين إلى الفرار من كلا البلدين.
وسمحت هزيمة باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة والمناطق الأذربيجانية المجاورة.
2016 معارك عنيفة لأربعة أيام
مطلع نيسان/أبريل 2016، دارت معارك عنيفة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية لمدة 4 أيام.
وأسفرت هذه الاشتباكات، الأسوأ منذ العام 1994، عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص من المدنيين والعسكريين في الجانبين.
2020 حرب ثانية
في 27 أيلول/سبتمبر 2020، شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد الانفصاليين الأرمن وقصفت ستيباناكيرت عاصمة ناغورنو قرة باغ.
وانتهى النزاع الجديد هذه المرة بهزيمة ساحقة لأرمينيا، التي اضطرت إلى التنازل عن مناطق كبيرة في ناغورنو قرة باغ ومحيطها لأذربيجان.
ونشرت موسكو راعية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قوة لحفظ السلام، لكن وجود آلاف الجنود الروس لم يحل دون وقوع اشتباكات في الجيب الانفصالي.
2022 الحصار
نهاية العام 2022 أقامت أذربيجان نقاط تفتيش قبل أن تعطل حركة المرور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قرة باغ بأرمينيا، مما أدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة.
2023 عملية عسكرية خاطفة لباكو
وأعلنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في ناغورني قرة باغ بعد مقتل 4 شرطيين ومدنيين اثنين من أذربيجان في انفجار ألغام زرعها بحسب باكو "مخربون" أرمن.
وفي اليوم التالي، استسلمت سلطات الإقليم الانفصالي بعدما تخلت عنها يريفان، وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقُتل ما لا يقل عن 200 شخص وجُرح 400 وفقًا للانفصاليين الأرمن، فيما تواجه ناغورني قرة باغ حالة طوارئ إنسانية.
وبدأت مفاوضات حول "إعادة دمج" الجيب مع أراضي أذربيجان.