الحرس الرئاسي يطلق النار لتفريق متظاهرين مناصرين لرئيس النيجر

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر أطلقوا النار بشكل تحذيري ضد متظاهرين في العاصمة نيامي، مؤيدين لرئيس البلاد محمد بازوم المحتجز في القصر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة النيجر، في بيان، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدؤوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة"، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، "إذا لم يعودوا لرشدهم".

ونقلت الوكالة قول مراسلها في النيجر إن الحرس الرئاسي "أطلق أعيرة تحذيرية لتفريق متظاهرين حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يحتجز الحرس بازوم".

من جهتها، قالت رئاسة النيجر في رسالة نشرتها على تويتر: "انتابت لحظة غضب عناصر من الحرس الرئاسي.. وحاولوا من دون نجاح كسب دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني".

وأضافت أن "الجيش والحرس الوطني على استعداد لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطين في لحظة الغضب هذه، ما لم يعودوا إلى صوابهم"، متابعة أن "الرئيس وعائلته بخير".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ندد، بأشد العبارات، بأية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن "الأمين العام يتابع الموقف في النيجر عن كثب، ويندد، بأشد العبارات، بأية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، وتقويض الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في النيجر".

يذكر أن رئيس النيجر الحالي، محمد بازوم، يتولى السلطة منذ أبريل (نيسان) 2021، وهو أول رئيس من الأقلية العربية للبلاد، حيث تسلم الرئاسة من الرئيس السابق محمدو يوسوفو، في أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر من رئيس مدني منتخب إلى آخر منذ استقلال البلاد العام 1960.