إيران تعلن نجاح إطلاق قمر اصطناعي عسكري جديد

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق "بنجاح" قمرًا اصطناعيًا جديدًا للتصوير العسكري، اليوم الأربعاء، وفق وسائل إعلام رسمية، في أحدث عرض لتكنولوجيا الفضاء التي أثارت قلق الغرب.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، أنه "تم وضع القمر الاصطناعي للاستطلاع التصويري "نور 3" بنجاح في مدار يبعد عن الأرض 450 كم، مع حاملة الأقمار الاصطناعية الإيرانية "قاصد""، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

وكانت حاملة الأقمار الاصطناعية قاصد قد أطلقت أيضًا "نور 2" عام 2022، و"نور 1" عام 2020.

وأجرت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني عملية الإطلاق، اليوم الأربعاء.

وقال قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي الجديد سيوفر صورًا أكثر دقة من سابقاتها، مما سيمكن الحرس الثوري من "تلبية احتياجاتهم الاستخباراتية".