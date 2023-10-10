بيان أمريكي أوروبي: ندعم إسرائيل ونعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة

أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا، الاثنين، أكدوا فيه دعمهم لإسرائيل، وكذلك اعترافهم بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال البيان إن "دولنا ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها، وسنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

واستطرد البيان: "نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء".