الخارجية الأمريكية: لدينا مصالح أمنية وحيوية مع الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن لدى الولايات المتحدة مصالح مشتركة عديدة مع المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة "العربية" إن المتحدث باسم الوزارة الأمريكية أوضح في رد على سؤال لمراسلها حول العلاقات بين واشنطن والرياض، أن "هناك مصالح أمنية وحيوية بين أميركا والسعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع المملكة متعددة الأوجه".

وأضاف أن "العلاقات الأمنية مع السعودية عامل مهم لاستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في السعودية".

وتابع: "واشنطن لديها مصالح أمنية مشتركة مع السعودية، ونراعي عدم المساس بها".

وأعلنت السعودية، يوم الخميس، رفضها الانتقادات الأمريكية لقرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أن حذرها الرئيس الأمريكي جو بايدن من مواجهة "عواقب" لم يحددها، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن "حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك+، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت أن السعودية "تود الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وأشارت إلى أن قرار خفض إنتاج النفط "اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".

وأكد المصدر أنّ "المملكة لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".

وأعلن كارتل "أوبك+"، المكون من الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي، خفضا كبيرا في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت الخطوة وسط أزمة طاقة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفيما يستعد الناخبون الأمريكيون المنهكون من التضخم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أثار غضب واشنطن، بحيث حذر الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، السعودية من مواجهة "عواقب" لم يحددها.

في سياق آخر، وعن الاحتجاجات في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ "العربية" إن "واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين في إيران ردا على حملات قمع المحتجين".

كما بين أن بلاده "سمحت بتسهيل وصول صوت المحتجين في إيران إلى الخارج".