البيت الأبيض: ترامب محبط من سير المحادثات التجارية مع الهند

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت, اليوم الأربعاء, إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالإحباط من سير المحادثات التجارية مع الهند، ويعتقد أن إعلانه فرض رسوم جمركية 25% سيساعد في هذا الصدد.

وأضاف هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض أن ترامب والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيكون لديهما المزيد من المعلومات "قريبًا" فيما يتعلق بعقوبة إضافية أعلنها ترامب في وقت سابق.

وقال هاسيت: "أعتقد أن الرئيس ترامب محبط من (مستوى) التقدم المحرز مع الهند، لكنه يشعر أن فرض رسوم جمركية 25%.. سيعالج الوضع بما يصب في مصلحة الشعب الأمريكي".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم إنه "سيفرض رسومًا جمركية 25% على البضائع المستوردة من الهند بدءًا من أول أغسطس/ آب المقبل"، وأضاف أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضًا عقوبة لم يحددها بدءًا من يوم الجمعة أيضًا، دون أن يذكر تفاصيل.