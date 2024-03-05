بسبب "العلم الأوروبي".. اليمين المتطرف يثير جدلا حادًا في فرنسا

أثار رئيس حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، جوردان بارديلا، الجدل بسبب تعمده عدم وضع علم الاتحاد الأوروبي خلال تجمع انتخابي لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن بارديلا، أثار الجدل خلال إطلاق حملته الانتخابية، بسبب غياب العلم الأوروبي، على مسرح بارك شانوت في مرسيليا، فيما زاد من حدة الجدل بعدما علق على الانتقادات التي طالته ووصفها بأنها "سخيفة وغير مبررة".

وعلّق بارديلا على الانتقادات قائلا: "في كل مرة أتحدث فيها، أحمل دائمًا العلم الفرنسي خلفي"، معتبرا أن "المأساة الكبرى لبلدنا وزعمائنا السياسيين، في أنهم لا يحبون العلم، وفرنسا بما فيه الكفاية".

ويكثف رئيس حزب التجمع الوطني، حضوره الإعلامي، بالرغم من أن ذلك الظهور يتسبب له بجدل كبير.

ووفق الصحيفة، فإن قائمة بارديلا ستكون الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية المقبلة، على الرغم من الهزة الطفيفة للغاية التي تعرضت لها في استطلاعات الرأي، وكانت لصالح قائمة فاليري هاير زعيمة حزب النهضة، وهو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعقب يوم من اجتماعه في مرسيليا، قال بارديلا خلال مقابلة على محطة "تي.إف.1" الفرنسية، إن "أصعب شيء عندما تهيمن على صناديق الاقتراع هو الحفاظ على مركزك المفضل"، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة.

واعتبرت النائبة عن حزب النهضة نادية هاي أن تصريحات "بارديلا بمثابة نفاق من حزب التجمع الوطني الذي يطلق حملته الأوروبية دون علم أوروبي"، مشيرة إلى أن تصريحاته المثيرة للجدل هي طريقة اليمين المتطرف للرد على موجة الانتقادات من حزب ماكرون.