تباين مواقف المنظومة السياسية تجاه خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، أن المنظومة السياسية والحزبية الإسرائيلية انقسمت بين مؤيد ومعارض تجاه خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ألقاه مؤخرًا يوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ونقل الموقع العبري عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها، إن يائير لابيد زعيم المعارضة وجَّه انتقادات لاذعة لخطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة.

وقال لابيد، إن "نتنياهو تجاهل حقيقة أن إسرائيل ممزقة بسبب سياسة حكومته، وتجاهل الاتفاق الفلسطيني من خلال الذهاب إلى اتفاق مؤقت، كما تجاهل أيضًا الطلب الأمريكي الذي يتضمن وقف الثورة القضائية".

وأضاف لابيد في تصريح لموقع "واللا"، أن "نتنياهو يتجاهل حقيقة أن دولة إسرائيل ممزقة بسبب حكومته، ولا يحاول حتى تضميد شقوقها وتوحيد الشعب اليهودي، إنه أمر محزن".