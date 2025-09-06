"رئيس وزراء عظيم".. ترامب يشيد بمودي لكنه يرفض تحالفه مع روسيا (فيديو)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معبرا في الوقت نفسه عن "خيبة أمل كبيرة" بسبب علاقات الهند مع روسيا.

وبحسب "رويترز"، وصف ترامب مودي بأنه رئيس وزراء عظيم، مشيرًا إلى العلاقات الخاصة بين الهند والولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة: "سأكون دائمًا صديقًا لمودي. إنه رئيس وزراء عظيم، سأكون دائمًا صديقًا له. لكنني فقط لا أحب ما يفعله في هذه اللحظة بالذات. إلا أن الهند والولايات المتحدة تربطهما علاقة خاصة. لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأضاف أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة خسرت الهند لصالح الصين.

وقال: "لا أعتقد أننا خسرناها. شعرت بخيبة أمل كبيرة لأن الهند ستشتري الكثير من النفط، كما تعلمون، من روسيا. وأعلمتهم بذلك".

وجاءت تصريحات ترامب بعد تعليقات في وقت سابق، أمس الجمعة، عبّر فيها عن انزعاجه من نيودلهي وموسكو في الوقت الذي تروج فيه بكين لنظام عالمي جديد.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أرفقه بصورة للقادة الثلاثة معًا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا لصالح الصين الأكثر دهاء وشرًا. أتمنى لهما مستقبلًا مزدهرًا معًا لفترة طويلة!".

وردًا على سؤال حول منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الخارجية الهندية للصحفيين في نيودلهي إنه ليس لديها تعليق.

واستضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر من 20 من قادة الدول غير الغربية في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، بمن فيهم مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار ذات علاقة كيف حوّل ترامب التحالف الاستراتيجي مع الهند إلى عداء جيوسياسي؟

وشوهد بوتين ومودي وهما يمسكان بأيدي بعضهما بعضًا في القمة أثناء سيرهما نحو شي قبل أن يقف الرجال الثلاثة جنبًا إلى جنب.

وقال مودي في منشور على موقع إكس في وقت مبكر من اليوم السبت: "أقدر بشدة وأبادل الرئيس ترامب مشاعره وتقييمه الإيجابي لعلاقاتنا".

وأضاف أن الهند والولايات المتحدة تربطهما "شراكة استراتيجية شاملة وعالمية إيجابية للغاية.. ونتطلع إلى الأمام".