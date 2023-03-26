أوروبا تحذر بيلاروسيا من نشر أسلحة نووية روسية
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بيلاروسيا "روسيا البيضاء"، من نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، في أعقاب إعلان موسكو تخطيطها لنشر أسلحة نووية هناك.
وحث جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، روسيا البيضاء اليوم الأحد، على عدم نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها.
وقال بوريل إن روسيا البيضاء قد تواجه مزيدا من العقوبات إذا فعلت ذلك.
وكتب بوريل على تويتر: "استضافة روسيا البيضاء أسلحةً نووية روسية، تعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي، ولا يزال بإمكان روسيا البيضاء إيقاف ذلك، هذا خيارها، الاتحاد الأوروبي على استعداد للرد بفرض مزيد من العقوبات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أمس السبت، أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.
وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال الأحد إن الولايات المتحدة لا تملك "أي مؤشر" إلى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروس، ولا إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لقناة "سي بي اس" ردًّا على سؤال عن إعلان بوتين، إن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس: "ليس لدينا أي مؤشر إلى أنه (بوتين) نفذ ما أعلنه، أو إلى نقل أي أسلحة نووية".
وتابع كيربي: "في الواقع، ليس لدينا أي مؤشر يدل على أنه يعتزم الاستعانة بأسلحته النووية في أوكرانيا".
وشدد على أن لا شيء في هذه المرحلة يدفع الولايات المتحدة إلى "تغيير تموضعها على صعيد الردع الإستراتيجي".