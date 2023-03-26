أوروبا تحذر بيلاروسيا من نشر أسلحة نووية روسية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بيلاروسيا "روسيا البيضاء"، من نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، في أعقاب إعلان موسكو تخطيطها لنشر أسلحة نووية هناك.

وحث جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، روسيا البيضاء اليوم الأحد، على عدم نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها.

وقال بوريل إن روسيا البيضاء قد تواجه مزيدا من العقوبات إذا فعلت ذلك.

وكتب بوريل على تويتر: "استضافة روسيا البيضاء أسلحةً نووية روسية، تعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي، ولا يزال بإمكان روسيا البيضاء إيقاف ذلك، هذا خيارها، الاتحاد الأوروبي على استعداد للرد بفرض مزيد من العقوبات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أمس السبت، أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.