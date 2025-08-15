تزامناً مع قمة ألاسكا.. أوكرانيا تعلن استعادة قرى في شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، استعادة بعض القرى في شرق البلاد التي كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها بعدما حققت الأخيرة تقدماً سريعاً قبيل قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وحدة "آزوف" على وسائل التواصل الاجتماعي، "خلال الأيام الثلاثة الماضية، أوقفت قوات الفيلق الأول للحرس الوطني الأوكراني +آزوف+، إلى جانب الوحدات المجاورة والتابعة، تقدم العدو في منطقة الدفاع باتجاه بوكروفسك"، مضيفة أنها استعادت 6 قرى في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن موسكو واصلت مهاجمة كييف قُبيل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية تمهيدًا للقمة التاريخية التي ستجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب وصلت طائرته إلى ألاسكا قبل نحو 40 دقيقة من وصول طائرة بوتين، ولم يخرج منها ترامب، وهو ما علقت عليه وسائل إعلام أمريكية، بالقول إن ترامب لم ينزل من طائرته في انتظار وصول طائرة بوتين.

وكان الكرملين ذكر في وقت سابق أن مستقبل الحرب في أوكرانيا سيكون على رأس جدول أعمال الرئيسين، إضافة إلى قضايا ثنائية أخرى.